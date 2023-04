Pētījumā atklāti BMW modeļi, kuri vislabāk saglabā vērtību

7. sērijas auto ir vieni no dārgākajiem BMW modeļiem. Taču uzreiz pēc izbraukšanas no dīlera salona, vērtība strauji samazinās. Trīs gadus vecam 7. sērijas modelim atlikusī vērtība sastāda 40,5 % no sākotnējās cenas. Taču tā var nokristies līdz pat 14,4 % atzīmei, tikko automašīna pārkāpj desmit gadu slieksni.