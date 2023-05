9 Kaukāza kulta ēdieni: galamērķi trīs viesmīlīgo valstu virtuves izgaršošanai

Kaukāzieši teicienu "katrs ciemiņš ir Dieva sūtīts" saprot tieši - tiek klāti gari galdi, kuri teju vai lūst no ēdienu pārbagātības: hačapuri, kutabi, baklava, hinkaļi, plovs, hašs, dolmas, uz iesma cepta gaļa – to visu nav iespējams ne apēst, ne atcerēties. Šoreiz dosimies gastronomiskā ceļojumā uz Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu, lai tu jau šodien pat iedvesmotos par sava nākamā atvaļinājuma galamērķi izvēlēties kādu no viesmīlīgajām Kaukāza valstīm.