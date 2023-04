Pārāk resna, lai strādātu. Vai bija tiesības Lienei svara dēļ atteikt darbu?

Siguldietes Lienes Baltrukas svars patlaban ir 122 kilogrami. Viņa ir atbrīvojusies no 20 liekajiem kilogramiem un ir ceļā uz savu ideālo svaru.

Jautāta, vai kādreiz izjutusi kādu dūrienu no ārpuses, Liene neslēpj: “Esmu divas reizes piedzīvojusi to, ka man atsaka darbu liekā svara dēļ. Vienā vietā man reāli pateica: tu esi pārāk resna, lai strādātu šajā profesijā, lai gan es pieteicos profesijā, kur man ne vajag būt uz skatuves, ne… Pēc tam man bija ļoti dziļa depresija. Gāju mājās, raudāju. Domāju, kāpēc es tērēju savu laiku, naudu mācoties, izglītojoties, ja cilvēkiem ir svarīgi tas, kā es izskatos, nevis to, kas man ir galvā."