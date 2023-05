Sātīgā Vācija: desas, desiņas un kas slēpjas aiz nosaukuma "debesis, zeme, elle"

No Rīgas uz Frankfurti var nokļūt, lidojot ar airBaltic vai Lufthansa.

Hamburga

Taču, ja kārojas ko sātīgāku, tad Finkenwerder Scholle būs tieši laikā - šis tradicionālais zivju ēdiens ir nosaukts pēc Hamburgas rajona, kas kādreiz bija zvejnieku ciemats. Jūras zeltplekste (Scholle) tiek cepta vai fritēta ar bekonu, sīpoliem un garnelēm no Ziemeļjūras. Jūras zeltplekste ir viena no populārākajām zivīm Ziemeļvācijā un agrāk bija galvenā fish & chips sastāvdaļa.

Skaistā Hamburga ar vairāk nekā 2300 pilsētas kanālu un tiltu tevi jau gaida - no lidostas "Rīga" var turp nokļūt ar airBaltic.

Hannovere

Ja kārojas ko saldāku, tad izmēģini Hannoveres tradicionālo desertu Welfenpeise. Šis pudiņš nosaukts Velfenu jeb Gvelfu vārdā, kas savulaik bija viena no Eiropas varenākajām dinastijām, un to krāsas bija dzeltenā un baltā, tāpat kā šim kārtainajam desertam, kas sastāv no divām daļām – viena ir balta, bet otra dzeltena.