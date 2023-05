Tikmēr propagandisti apgalvo, ka viņi esot "evakuējuši" tikai bāreņus no kara darbības zonām un par šiem bērniem neviens neesot licies ne zinis. Krievi cenšas sevi iztēlot par vientuļu un pamestu bērnu glābējiem, lai gan starptautisko cilvēktiesību organizācijām ir kaudzēm pierādījumu par vardarbīgu ukraiņu bērnu nošķiršanu no ģimenēm. Ne velti Hāgā bāzētā Starptautiskā krimināltiesa ir izdevusi Krievijas prezidenta Vladimira Putina un bērnu tiesībsardzes Marijas Ļvovas-Belovas aresta orderus saistībā ar ukraiņu bērnu deportācijām.

Propagandisti savos melos izvēlējās principu, ka vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Līdz ar to televīzijas raidījumos straumēm plūda nepatiesi apgalvojumi, ka patiesībā ar bērnu nolaupīšanu nodarbojoties ASV, kas esot nelikumīgi izvedusi tūkstošiem bērnu no Sīrijas, Irākas un Afganistānas. Lieki piebilst, ka šiem izteikumiem nav nekādu pierādījumu.

Tāpat krievi klāstīja, cik pareizs ir bijis 2012.gadā pieņemtais lēmums aizliegt krievu bērnu bāreņu adopciju uz ASV. Vairāki Krievijas domes deputāti klāstīja, ka līdz 2012.gadam no Krievijas esot izvests milzīgs skaits bāreņu, kas Amerikā esot padarīti par vergiem. Līdz ar to propagandisti steidza apgalvot, ka patiesais genocīds esot noticis pret krievu bērniem. Tikai viņi aizmirsa piebilst, ka šos bāreņus neviens nenolaupīja un viņi tika adoptēti uz Ameriku ar Krievijas valsts svētību. Tāpat visi runātāji "aizmirsa" to, ka 2012.gadā pieņemto likumu par kļūdu nodēvēja ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un arī tā laika izglītības ministrs paudis bažas, ka tādējādi apdraudēti būs tie bērni bāreņi, kuriem Krievijā atrast audžuvecākus nav izdevies.