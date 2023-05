Vairākums iedzīvotāju Pīlēna un Levita vietā gribētu citu prezidenta kandidātu, secināts aptaujā

Levitu visvairāk atbalsta personas ar augstāko izglītību (19% no šīs grupas), savukārt vismazāk - cilvēki ar vidējo speciālo izglītību (5%).

No respondentiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem 24% atbalsta Pīlēnu, 22% - Levitu, bet 54% labāk redzētu citu kandidātu.

Starp aptaujas dalībniekiem vecumā no 40 līdz 49 gadiem 37% ir Pīlēna pusē, 13% ir par Levitu un 50% atbalstītu citu kandidātu.

No respondentiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem 41% atbalsta AS dibinātāju, 10% - pašreizējo Valsts prezidentu, bet 49% labāk redzētu citu kandidātu.