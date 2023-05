Pulicera balvas saņem kara Ukrainā atspoguļojums

AP fotogrāfija ar ievainotu grūtnieci, kas tiek evakuēta no krievu sabombardētā Mariupoles dzemdību nama, pagājušajā mēnesī ieguva arī prestižo balvu "The World Press Photo of the Year", ko pasniedz nīderlandiešu bezpeļņas organizācija "World Press Photo Foundation". Sieviete un viņas nedzimušais bērns neizdzīvoja.