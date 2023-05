Iespaidīgā animācijā parādīti supermasīvo melno caurumu patiesie izmēri

Lai nu kā, bet melnie caurumi joprojām ir viens no visuma lielākajiem noslēpumiem. Zinātnieki šo to ir noskaidrojuši, tomēr lielākoties mēs nesaprotam, kā tie spēj izaugt tik lieli.

“Daudzi tiešie mērījumi, kas veikti ar Habla teleskopa palīdzību, apstiprina vairāk nekā 100 supermasīvu melno caurumu eksistenci. Kā tie gadījās tik lieli? Kad sadūrās galaktikas, iespējams, to centrālie melnie caurumi arī beigu beigās apvienojās,” pauda astrofiziķis Džeremijs Šnitmens.

Patiesībā melnie caurumi var arī nebūt nemaz tik lieli. Zināms, ka tie ir blīvākie objekti visumā. Tie ir tik kompakti, ka mēs tos matemātiski varam aprakstīt vien kā singularitāti – punktu, kurā parastie aprēķini nav iespējami, jo daži fizikālie lielumi kļūst bezgalīgi. To blīvums ir tik liels, ka to gravitācija ir izliekusi laiktelpu tiem apkārt slēgtas sfēras veidā. No tās pat gaisma nespēj izbēgt.