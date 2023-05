Aicinājums pieteikt Sievietes līderes balvas kandidātes

Pirmā Gada balva Sievietei līderei tika pasniegta 1997. gada 8. martā. Balvas pasniegšanu organizēja Sieviešu tiesību institūts, kas ir viens no Sieviešu sadarbības tīkla dibinātājiem. Kopš 2022. gada balvu pasniedz Sieviešu sadarbības tīkls kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību. Kopš balvas pirmsākumiem tās būtība ir bijis izcelt un parādīt sieviešu ieguldījumu sabiedrības labā, it īpaši to darbu, kas ir neapmaksāts, bet bez kura Latvija nebūtu iedomājama. Balvas nosaukums 2014. gadā tika papildināts, kad naudas balvu 300 latu vērtībā aizvietoja porcelāna statuete, kurai tika atrasts vārds - Liesma.