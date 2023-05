Kāpēc SPKC cīnās pret mazāk kaitīgām cigarešu alternatīvām?

Latvijā ir arī trešais augstākais cigarešu smēķētāju procents Eiropā un ceturtais augstākais plaušu vēža saslimstībā. Tāpēc ir diezgan grūti saprast, ko SPKC cenšas panākt, aicinot ikvienu atturēties no mazāk kaitīgām alternatīvām, kuras var panākt būtiskus uzlabojumus sabiedrības veselības jomā, aizstājot klasiskās cigaretes.

Pirmkārt jau – nekāda veida nikotīna uzņemšana nav veselīga un neviens neko tādu nav apgalvojis. Runa ir tikai un vienīgi par to, ka šie produkti ir nesalīdzināmi mazāk kaitīgi par cigaretēm, un to atzīst tādas valstis kā Zviedrija, Lielbritānija, Jaunzēlande un Kanāda, kā arī neskaitāmas autoritatīvas zinātnes un veselības organizācijas visā pasaulē. Otrkārt, atšķirībā no valsts iestādes mājaslapā rakstītā, tas ir nevis “maldīgs priekšstats”, bet gan pētījumos, statistikā un citu valstu pieredzē balstīts un pamatots fakts.