Sārts: Lukašenko savārgšana rada zināmu nestabilitāti

Baltkrievijas diktatora Lukašenko savārgšana tuvākās nedēļas laikā liks rūpīgi sekot notikumiem Baltkrievijā, pauda Sārts. "Tas ir acīmredzami, ka Lukašenko ir savārdzis. Cik ļoti? To patlaban ir grūti pateikt, bet pietiekami nopietni, lai neapmeklētu virkni pasākumu," sacīja Sārts, "nianses par veselības stāvokli atklātos avotos atrast nevar, bet ir acīmredzams, ka ap šo faktu ir pietiekami liela aktivitāte."

"Tīri no Krievijas pozīcijām raugoties, protams, Lukašenko visu laiku ir mēģinājis pretoties vismaz atsevišķām Krievijas politikām Baltkrievijā, tostarp bijis pret Baltkrievijas plašāku iesaistīšanu karā pret Ukrainu. Vienlaikus jāatzīst, ka šobrīd Krievijas veiktspēja nav tajā augstākajā līmenī un nav skaidrs, kā Baltkrievijas elite reaģētu. Līdz ar to es piekrītu, ka tā, iespējams, būtu iespēja, ja skatās no Kremļa perspektīvas, bet tas arī varētu būt risks," pauda Sārts.