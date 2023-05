TOP10 ēteriskās eļļas veselībai un labsajūtai

“Ēteriskās eļļas ir dažādu komplicētu, gaistošu organisko savienojumu maisījums ar izteiktu, visbiežāk patīkamu aromātu. Piemēram, dārzā noplūcot un saberzējot starp pirkstiem garšaugu lapas vai lobot apelsīnu, var sajust izteiktu smaržu vilni, kuru rada tieši augā esošās ēteriskās eļļas. Taču to saturs augos ir diezgan niecīgs – sākot no 0,01 % līdz 10 %, tāpēc eļļas pārsvarā iegūst ar ūdens tvaika destilācijas metodi no augu lapām, ziediem, saknēm, seklām, augļiem,” skaidro Ivanda Krastiņa.