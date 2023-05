Vilciena biļetēm līnijā Rīga-Tukums vairs nepiemēros atlaidi

Pakāpeniski integrējot vienotajā sabiedriskā transporta biļešu sistēmā AS "Pasažieru vilciens", mainīsies atlaides apmērs elektroniski iegādātajām biļetēm reisiem visos maršrutos Rīga-Tukums dzelzceļa līnijā. Patlaban "Pasažieru vilciens" atlaides elektroniski iegādātajām biļetēm no pamattarifa, kas patlaban netiks paaugstināts un saglabāsies esošajā līmenī, piemēro 5% un 10% apmērā atkarībā no biļetes cenas.