Vaļagina slepkavība: uz apsūdzēto sola sēdīsies divi Lietuvas pilsoņi

Kad G.Vaļagins izgāja no grilbāra un iekāpa savā automašīnā, viens no apsūdzētajiem – automašīnas Chrysler vadītājs – piebrauca G.Vaļagina automašīnas aizmugurē, nobloķējot izbraukšanu. Tad nenoskaidrotā persona, kura atradās automašīnā Chrysler, ar Kalašņikova konstrukcijas triecienšauteni “AK” izdarīja vismaz septiņus šāvienus pa G.Vaļagina automašīnu. Otrs apsūdzētais, kurš atradās automašīnā Chrysler, pieskrēja pie G.Vaļagina automašīnas un caur priekšējo pasažieru durvju stiklu ar pārveidotu Makarova konstrukcijas pistoli “ПМ” izdarīja vismaz trīs šāvienus G.Vaļagina virzienā. Šāvienu rezultātā G.Vaļagins izkrita no automašīnas, pēc kā minētais otrs apsūdzētais viņam pieskrēja klāt un iešāva galvā.