Foto ⟩ Izveidota Latvijas "noslīkšanas melno punktu karte"

"Teju katrs dzīvojam ūdens tuvumā - dabīgas ūdenstilpes ir mums visapkārt. Īpašā kategorijā ir piemājas dīķi, kas kalpo ainaviskam skatam, bet cik droši tie ir mūsu bērniem? To izveides mērķis nav būt par peldvietu, taču neviens nav pasargāts no nejaušas iekrišanas ūdenī, jo īpaši bērni," satraukumu pauda biedrības "Peldēt droši" dibinātāja Zane Gemze.

Kartē atzīmēti punkti par 316 gadījumiem, kur VUGD laikā no 2020. līdz 2022.gadam no ūdenstilpes izcēlis vienu vai vairākus bojāgājušos. Statistika liecinot, ka gadā vidēji katru trešo dienu no ūdens tiek izcelts kāds noslīkušais - 2020.gadā kopā 122, 2021.gadā - 100 un 2022.gadā - 94 cilvēki. Šogad dienests no ūdenstilpēm izcēlis jau 42 mirušus cilvēkus.