"Neglītais pīlēns" starp dzimumzīmēm - iespējams, melanoma

Melanoma mēdz izskatīties dažādi, bet ir pazīmes, pēc kurām to visbiežāk var atšķirt no nekaitīgiem ādas veidojumiem. Tā kā melanoma var veidoties jebkurā ķermeņa vietā, nereti to pamana ārsts vai tuvinieks, nevis cilvēks pats. Diemžēl arī visi ārsti nepārzina melanomas “dažādās sejas”, joprojām šo ļaundabīgo audzēju mēdz diagnosticēt novēloti. Tāpēc ir svarīgi ikvienam atcerēties par melanomas riskiem un regulāri veikt ādas pašpārbaudes, kā arī allaž, kad ir iespēja, uzmanīgi apskatīt savu tuvinieku ādas veidojumus.