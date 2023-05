Ukraiņi pārņēmuši taktisko iniciatīvu Bahmutas rajonā, uzskata analītiķi

Vairāki Krievijas militārie blogeri vēsta, ka Ukrainas karavīri izlauzušies cauri Krievijas aizsardzības līnijām uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Ivanivskes (sešus kilometrus uz rietumiem no Bahmutas) un uz ziemeļrietumiem no Kļiščijivkas (sešus kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas).