Ijabs: Ungārija cenšas šķelt Rietumu vienotību

"Orbāns situāciju veiksmīgi izmanto, lai parādītu, cik zemās domās viņš ir par ES kopumā un atbrīvotu Ungārijas banku no sankcijām. Ar ko tas beigsies?! Ar kārtējo kompromisu, ko pēc ilgām un garām sarunām mēģinās panākt Ungārija ar Eiropas Komisiju," sacīja Ijabs.

Viņš norādīja, ka Ungārijā joprojām ir problēmas ar tiesiskumu, tāpēc ir iesaldēta daļa no finansējuma, kas paredzēts valstij no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma. Ungārijas paralēli cenšas panākt arī to, lai šo naudu kaut kādā veidā tomēr varētu saņemt.