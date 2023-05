VIDEO ⟩ Melnais punkts uz Liepājas šosejas. Krustojumā netālu no Pienavas avārijas notiek bieži

Brauciens no Liepājas uz Latgali, lai apkoptu tuvinieku kapus, Nikolajam un viņa māsai beidzās pie pagrieziena uz Tukumu, netālu no Pienavas. Vīrieša vadītajam "Volkswagen" sānā ietriecās "Volvo" spēkrats.

""Volvo" no tās puses apstājās. Es braucu lejā no tilta, no kalna. Viņa spiež gāzi un tieši man kreisajā, pasažieru pusē. Sitiens, notriecam zīmi, mūs iegriež virpulī, no motora nāk dūmi. Es pat uzreiz nesapratu, kas notiek. Viņa apstājās, bet pēc tam strauji sāka braukt. No tās puses ietriecās manī," stāsta Nikolajs.