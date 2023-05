Foto ⟩ Tramvaju satiksmi pār Brasas tilta vienu pusi atjaunos jūnijā

V. Ķirsis norāda, ka Brasas tilta būvdarbu progresam seko līdzi regulāri un atzīst - ir acīm redzams, ka darbi notiek intensīvi, turklāt pat nedaudz apsteidzot būvdarbu grafiku. “Brasas tilts ir sarežģīts objekts – sākot ar to, ka mantojumā to saņēmām ar nesaimnieciski izvēlētu remonta risinājumu, kaut gan pēc būtības tilts bija savu laiku pilnībā nokalpojis un bija jābūvē no jauna. Līdz šī gada beigām būsim to paveikuši. Risinājums, ka jau uz Dziesmu svētkiem varēsim droši izmantot vienu tilta pusi tramvaju kustībai, ir ļoti būtisks, ņemot vērā, ka svētku laikā aicināsim rīdziniekus un pilsētas viesus personīgo auto vietā izvēlēties sabiedrisko transportu. 11. tramvaja līnijas atjaunošana ļaus no centra Mežaparkā un atpakaļ nokļūt ātrāk un lielākam skaitam cilvēku. Un, protams, būs iespējama par tradīciju kļuvusī dziedāšana tramvajā mājupceļā pēc noslēguma koncerta,” uzsver V. Ķirsis.