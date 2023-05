Lielākās slimnīcas pirmdien strādās kā darbadienā; plānotās vizītes neatcels

Kā ziņots, Saeima svētdien īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām. Sociālajos tīklos šāds parlamenta lēmums izpelnījies ļoti neviennozīmīgu vērtējumu - no vienas puses, cilvēkiem it kā ir prieks par brīvdienu, bet no otras puses, tiek norādīts, ka šāds pēdējā brīža lēmums rada lielu haosu un ir vērtējams kā politisks populisms.