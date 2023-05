Aiz priekškara: No Levita apmelošanas līdz draudiem Aļaskai

Propagandisti savos raidījumos aktīvi izplata apgalvojumus, ka Rietumi ar Poliju priekšgalā plāno veikt valsts apvērsumu Baltkrievijā, lai gāztu ilggadējo diktatoru Aleksandru Lukašenko, atsaucoties uz Polijas ģenerāļa un bijušā sauszemes spēku komandiera Valdemāra Skšipčaka teikto. Solovjovs jau izteica sev raksturīga stila draudus - ja Polija tikai pakustēšoties, jautājums būšot par tās valstiskuma pastāvēšanu. Savukārt Kremļa runasvīrs Peskovs Poliju nosauca par "ienaidnieku valsti", apsūdzēja Varšavu histēriskā rusofobijā un par tīšu iejaukšanos citas valsts lietās, kā arī apgalvoja, ka Krievija pasargās Baltkrieviju no "tik klajiem draudiem". Tāpat izskanēja vēstījums, cik "nepateicīga" ir Polija, jo Padomju Savienība savulaik atbrīvoja to no nacisma, bet tagad Polija to visu esot aizmirsusi.