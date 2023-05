Rasols ir dārzeņu salāti jeb 5 izplatītākie mīti par eselīgu uzturu

“Brokastis var izlaist, ja no rīta ēst negribas.” Brokastis ir viena no dienas svarīgākajām ēdienreizēm, kas ir apmēram trešdaļa no dienas uzņemtās enerģijas un ļauj dienu iesākt enerģijas pilnam. Pirmkārt, brokastu ēšana saistīta ar veselīgāku uzturu kopumā un mazāku virssvara risku, jo nereti, izlaižot brokastis, ir lielāka kāre pēc našķiem ar augstu enerģētisko vērtību un cukura saturu, lai atgūtu enerģiju. Otrkārt, izsalkums traucē koncentrēties darbam un mācībām, piemēram, pētījumi norāda, ka bērni, kuri ēd brokastis, uzrāda labākus mācību rezultātus.

“Sula, kompots vai sīrupūdens ir saldināto dzērienu alternatīvas.” Jebkurš dzēriens ar garšu, kura sastāvā ir vienkāršie ogļhidrāti jeb cukuri, ir saldināts dzēriens. Pie tādiem pieskaitāma arī tēja, kam pievienota karote cukura vai medus. Piemēram, medus pamatā sastāv no glikozes un fruktozes – tāpat kā galda cukurs (līdzīgi arī agaves un kļavu sīrups), un tā sastāvā esošo bioloģiski aktīvo vielu potenciāli pozitīvie efekti tiek nomākti ar cukura negatīvo ietekmi. Lai gan 100 % augļu sula nesatur pievienoto cukuru, tā satur augļos dabiski esošo cukuru, kas, atbrīvojoties no augļu vai ogu šūnapvalkiem, kļūst par “brīvo cukuru” – organismā tā ietekme ir līdzvērtīga pievienotajam cukuram. Cukura pārmērīga lietošana ir saistīta ar zobu kariesa, aptaukošanās, 2. tipa cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību palielinātu risku. Ļoti daudz Latvijas bērnu pārsniedz ieteicamo dienas cukura devu. Sertificētu uztura ekspertu praksē ir novērojams, ka viens no galvenajiem cukura avotiem ir tieši dažādi saldinātie dzērieni. Vislabāk slāpes veldzēt ar dzeramo ūdeni – to ikdienā mēdzam lietot par maz. Ja ir vēlme ūdenim pievienot kādu “garšu”, ieteicamāka alternatīva par sīrupu ir svaigas ogas vai augļi, kuri piešķirs ūdenim patīkamu aromātu un svaigumu.