No jūnija pārstās darboties Krievijas un Baltkrievijas "zaļās kartes" apdrošināšana

Attiecīgi no 1. jūnija Krievijā un Baltkrievijā reģistrētām automašīnām, kas vēlēsies ieceļot Eiropā, vairs nebūs izmantojama Krievijā vai Baltkrievijā izsniegta ZK, un apdrošināšana būs jāpērk pie Eiropas apdrošinātājiem, iebraucot jebkurā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

Līdz ar to, lai pārvietotos Eiropas Ekonomiskās zonas valstu teritorijās pēc 2023. gada 31. maija ar Krievijā vai Baltkrievijā reģistrētām automašīnām, to autovadītājiem būs jāiegādājas EEZ valsts robežapdrošināšanas polise pierobežas caurlaides punktos. Turklāt šiem autovadītājiem iepriekš izsniegtās Krievijas vai Baltkrievijas ZK būs nederīgas arī tad, ja to darbības termiņš beidzas pēc 1. jūnija.