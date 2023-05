Iemin Rīgu: Imanta - Daugavgrīva ⟩ Vai Bolderāja beidzot ir Rīga?

Pavisam nesen ciskudriļļu cienītājus pārsteidza priecas vēsts – beidzot atklāts jauns veloceliņš Imanta – Daugavgrīva un nu velosipēdisti var droši šķērsot visu Rīgu no tālās Juglas līdz daudziem tik svešajai un no Rīgas centra teju neatkarīgajai Bolderājai. Mūsu allaž pozitīvais pārītis Jānis un Laura iemina šo ceļa posmu un aplūkoja Bolderāju no putna lidojuma, paspokojās Daugavgrīvas cietoksnī, mielojās ar vietējiem burgeriem, piedzīvoja izmisumu jūras smiltīs un uzzināja, kā bākās rodas gaisma. Šī ir ceturtā sērija TVNET raidījumam "Iemin Rīgu". Skaties video!