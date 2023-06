Video ⟩ "Tas ir starptautisks kauns!" Glābjot veselības budžetu, FM piedāvā apturēt kino ražošanu

Naudu ministriju makos pēta un pārdales piedāvā arī Finanšu ministrija. 22. maijā Kultūras ministrijā saņemta Arvila Ašeradena vēstule. Tajā piedāvāts, ka "ņemot vērā, ka filmu finansēšanas programmā līdz aprīļa beigām no piešķirtā finansējuma 4 857 179 eiro izlietoti 40 118 eiro, priekšlikums pārdalīt 1 597 654 eiro."

Kā saka Nacionālā kino centra vadītāja - šī Finanšu ministra noskatītā nauda visa jau ir garantēta filmu veidotājiem. Par to producenti noslēguši starptautiskus līgumus, saņēmuši finansējumi no fondiem Eiropā.

Ja to atņems, apdraudētas ne tikai tās 15 filmas, ko šobrīd jau filmē. Tās būs graujošas sekas visai Latvijas kino nozarei kopumā, ko izjutīsim turpmākos 5-10 gadus. Sabojāta būs arī reputācija, jo partneri no citām valstīm Latvijai vairs neuzticēsies.

FM priekšlikumi KM

"KM budžeta apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare" plānotais finansējums filmu projektu konkursiem – ņemot vērā to, ka izdevumu kodā "subsīdijas un dotācijas" līdz 2023. gada aprīļa beigām no plānotā finansējuma 4 857 179 eiro apmērā tika izlietoti 40 118 eiro, priekšlikums pārdalīt finansējumu 1 597 654 eiro apmērā no šādiem pasākumiem:

1. Citu filmu nozares projektu atbalsts 125 000 eiro apmērā, jo projektu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 30. novembrim, bet to vērtēšana notiek reizi mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus, līdz ar to ierosinām citu prioritāru pasākumu nodrošināšanai novirzīt 50% no plānotā finansējuma;

2. Ar Nacionālā kino centra finansējumu ražošanā esošo filmu atbalsts 1 322 654 eiro apmērā, jo projektu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 30. septembrim, bet to vērtēšana notiek reizi mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus, līdz ar to ierosinām citu prioritāru pasākumu nodrošināšanai novirzīt 50% no plānotā finansējuma;

3. Visu filmu veidu projektu attīstīšanas atbalsts 150 000 eiro apmērā, jo konkursu plānots izsludināt 2023. gada 14. augustā, līdz ar to finansējumu iespējams novirzīt prioritārākiem pasākumiem".