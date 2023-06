Statistika un skaitļi par un ap dzērājšoferiem Latvijā pēdējos gados. Kādas tendeces novērojamas?

Valsts policija , komentējot statistiku, norāda - pēdējos gados tā ir nedaudz uzlabojusies, taču diemžēl lielākā daļa no pieķertajiem dzērājšoferiem aizvien brauc smagā alkohola reibumā - virs 1,5 promilēm.

Lūk, dati par vairākos gados fiksētajiem autobraucējiem alkohola reibumā. Valsts policija uzsver, ka šajā tabulā ir tikai administratīvie pārkāpumi, kas nozīmē, ka nebūs klāt pieskaitīti tie, kuri braukuši virs 1,5 promilēm un kuriem paredzēta kriminālatbildība (no 2022. gada 25. novembra).

Ja skatāmies atsevišķi mēnešus, tendence ir līdzīga. 2019. gadā 10 no 12 mēnešiem dzērājšoferu skaits sasniedza vismaz 300, pārējos gados skaits samazinājies. 2020. gadā rtik "ražīgi" ir četri mēneši, 2021., 2022., 2023. gadā pagaidām šādu mēnešu nav.

Autovadītāji, atcerieties - neatkarīgi no transportlīdzekļa veida, apvienojumā ar alkoholu tas cilvēka rokās var kļūt par bīstamu ieroci, jo reakcijas ātrums un spēja adekvāti reaģēt kritiskās situācijās ir bremzēta.

Lai izvairītos no nepatīkamiem atgadījumiem sadzīvē un uz ceļa, vislabāk ir atturēties no alkohola lietošanas un izvēlēties alternatīvas. Ūdens vai dažādi atspirdzinošie dzērieni un sulas ir iespēja cilāt glāzīti, bet neapreibt. Ja nu tomēr gribas sajust alus garšu, tad vislabākais risinājums - bezalkoholiskais alus. Mūsdienās pārtikas rūpniecība ir attīstīta tik tālu, ka bezalkoholiskais alus garšas ziņā jau vairs būtiski neatšķiras no parastā alus.