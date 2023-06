Jaunā trīs sēriju dokumentālajā seriālā “Kā radīt seksa skandālu” (How to Create a Sex Scandal), kas skatāms LMT Viedtelevīzijā, parādītas apsūdzības pedofilijā un dzīves, ko šīs apsūdzības iznīcināja par spīti vārgajiem pierādījumiem, kas tās balstīja.

Par spīti pierādījumu trūkumam (eksistēja tikai bērnu apgalvojumi) tika apsūdzēti septiņi cilvēki, no kuriem seši nonāca cietumā. Neviens no viņiem savu vainu neatzina.

Teju 10 gadus vēlāk trīs no četriem bērniem no savām liecībām atteicās. Viena no meitenēm – Kārlija – 2019. gada 20. martā rakstīja, ka visas apsūdzības bija meli un viņa nezina, kāpēc to visu toreiz teikusi. Viņa gan atzīst, ka toreiz bija vēl ļoti maza, tomēr, ja kaut kas tāds būtu noticis, viņa noteikti to tagad atminētos.