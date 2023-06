Lietuvas ārlietu ministrs aicina izvērtēt Baltkrievijas iesaisti Krievijas kara noziegumos

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma pērn februārī no Ukrainas nelikumīgi izvesti tūkstošiem bērnu, un lielākā daļa no viņiem izvesti no Krievijas okupētajiem Ukrainas dienvidu un austrumu reģioniem. Kā liecina Ukrainas Ģenerālprokuratūras dati, krievi nolaupījuši un no okupētajām teritorijām izveduši ap 15 000 bērnu.