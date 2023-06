Krievijas pareizticīgā baznīca nodēvējusi pacifismu par ķecerību, kas nav savienojama ar baznīcas mācībām

Izdevums „Sota”, kas iepazinies ar šīs lietas materiāliem, raksta, ka kopš pagājušā gada rudens Burdins ir mēģinājis pāriet no Krievijas Pareizticīgās baznīcas (РПЦ) uz Bulgārijas baznīcu, taču ticis brīdināts, ka “gadījumā, ja viņš mēģinās pāriet uz citu jurisdikciju, var sekot atstādināšana no amata: viņi saka, ka neviens netiek atbrīvots no Krievijas Pareizticīgās baznīcas (РПЦ). Tomēr Burdins iesniedzis oficiālu lūgumu viņu pārcelt. Uzreiz pēc tam, 16. martā, viņam tika aizliegts vadīt dievkalpojumus, bet baznīcas tiesa tika nozīmēta uz 16. jūniju. Viņam arī skaidrots, ka lēmumu par priestera atstādināšanu personīgi pieņēmis patriarhs Kirils.