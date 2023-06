Koledžu absolventi būtībā ir mūsu ekonomikas asinsrite

Aizvadītajā gadā apstiprinātie grozījumi Profesionālās izglītības likumā un Augstskolu likumā nostiprināja koledžu lomu izglītības tirgū kopumā, skaidri nosakot, ka par koledžām var saukt tikai tās izglītības iestādes, kuras īsteno īsā cikla profesionālo augstāko izglītību (iepriekš tika saukta par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību) - līdz ar grozījumiem likumos ieviests arī jauns termins. Šobrīd publiskajā telpā tiek lietoti abi jēdzieni – 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un īsā cikla profesionālā augstākā izglītība, bet būtībā tas ir viens un tas pats. Šeit gan jāpiezīmē, ka koledžas var īstenot arī profesionālās vidējās izglītības programmas (papildus augstākās izglītības programmām) un dažas koledžas to arī dara, tāpēc arī daļā sabiedrības veidojies aplams priekšstats, ka visās koledžās var iestāties pēc pamatskolas absolvēšanas.

Koledža Latvijā ir pilnvērtīga augstākā izglītība, kas no bakalaura studijām atšķiras ar vairākiem aspektiem. Koledžas programmās daudz lielāks uzsvars profesionālo kompetenču apguvi, absolvējot netiek piešķirts zinātniskais grāds, bet gan profesionālā kvalifikācija saskaņā ar Augstskolu likumu. Vēl koledžas atšķiras ar studiju ilgumu – ja bakalaurs ilgst 3 vai 4 gadus (atkarībā no tā, vai tā ir profesionālā vai akadēmiskā programma), tad studiju ilgums koledžā ir 2 vai 2,5 gadi, atkarībā no tā, vai students mācās pilna laika vai nepilna laika formā. Man patīk teikt, ka koledža ir sprints, nevis maratons, turklāt, tas ir labs veids, kā pārliecināties, vai jums patīk mācīties, un iegūt pārliecību par savām spējām.