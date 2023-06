No tomātiem līdz cilvēku torņiem: Eiropas krāšņākie vasaras festivāli

Modernās tehnoloģijas ļauj virtuāli piedalīties šādos pasākumos, pat neizbraucot no savas valsts. Šādu iespēju piedāvā raidījums “Eiropa no putna lidojuma”. Katra raidījuma sērija ir atsevišķs stāsts par to, kā tradīcijas, inženierijas sasniegumi un dabas brīnumi ir veidojuši Eiropu tādu, kādu to pasaule redz šobrīd. Jaunākā, piektā raidījuma “Eiropa no putna lidojuma” sezona atklās skatītājiem jaunus faktus par Vidusjūras reģionu, Itāliju, Horvātiju, Spāniju, arī Beniluksa valstīm un Maltu.