Pētījums: 30% autovadītāju atzīst, ka ir braukuši reibumā

Salīdzinot ar pērn veikto aptauju, nedaudz, bet samazinājies to autovadītāju kopējais skaits, kuri atzīst, ka ir braukuši reibumā, - 2022. gada vasarā šādu atbildi sniedza 32% aptaujāto autovadītāju.

Par 1% pieaudzis to šoferu skaits, kuri ir braukuši pie stūres, būdami reibumā līdz 0,5 promiļu robežai, savukārt par 1% samazinājies autovadītāju skaits, kuri vienu vai dažas reizes gadā mēdz braukt, arī pārsniedzot 0,5 promiļu robežu.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati par ceļu satiksmes negadījumiem apliecina, ka alkohola lietošana nav savienojama ar braukšanu pie stūres – pērn negadījumos uz Latvijas ceļiem, kuros vismaz viens iesaistītais vadītājs bijis alkohola reibumā, ievainoti 306 cilvēki, no tiem 51 cilvēks - smagi ievainots. 9 cilvēki gājuši bojā. Zīmīgi, ka 2022. gadā tieši jūnijs bijis mēnesis, kad fiksēti visvairāk ceļu satiksmes negadījumu, kuros vismaz vienam vadītājam konstatēts reibums, – 98 negadījumi.

"Redzot, ka kāds reibumā plāno sēsties pie stūres, svarīgi ne tikai aizrādīt un atrunāt pārgalvīgo braucēju, bet arī informēt atbildīgās iestādes, ja tomēr neizdodas atturēt. Neraugoties uz to, ka šobrīd likums pieļauj nelielu alkohola daudzumu asinīs, aicinu autovadītājus pilnībā atturēties no alkohola lietošanas, kad jāsēžas pie stūres. Plānosim svētkus tā, lai nebūtu vajadzības kaut kur braukt, neraugoties uz to, kāds alkohola daudzums lietots. Arī līdzcilvēkiem svarīgi nepalikt vienaldzīgiem un apzināties, ka negatīvā statistika un negadījumi uz ceļiem ir mūsu visu atbildība," norāda Drošas Braukšanas Skolas direktors Jānis Vanks.