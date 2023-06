Rotaslietas, kuru iedvesma ir sporta leģenda Uļjana Semjonova

Pēc aktīvās karjeras Uļa vadīja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, kas gādā par sporta veterāniem, rūpējoties par to cienīgām vecumdienām. “Basketbols” ir ziedojumu kolekcija, 15% no šīs kolekcijas ieņēmumiem uzņēmums ziedos Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam. Šī ir jau ceturtā ziedojumu kolekcija “Baltu rotu” plašajā klāstā, kas saistīta ar sociālo atbildību un atbalstu līdzcilvēkiem. Pērn uzņēmums radīja ziedojumu kolekciju “Saulespuķe”, kas sniedz atbalstu bēgļiem no Ukrainas, savukārt ziedojumi no kolekcijas “Lapas” un “Koki" palīdz mūsu pašu grūtībās nonākušiem jauniešiem no “Zvannieku mājas” un cilvēkiem ar invaliditāti biedrībā “Cerību spārni”. Visas ziedojumu kolekcijas iegādājamas “Baltu rotu” veikalos Vecrīgā un Siguldā, kā arī internetā www.balturotas.lv