VIDEO ⟩ AS un NA lēmumu boikotēt sarunas opozīcija sauc par vājumu

“Jaunās Vienotības” (JV) un tās vadītāja, premjera Krišjāņa Kariņa sāktais koalīcijas pārmaiņu process šonedēļ sasniedzis jaunu fāzi. Pēc sarunām ar četru partiju pārstāvjiem individuāli, Kariņš 16. jūnijā aicināja partijas piedalīties sarunās jau “piecpusēji”. Koalīcijas partneri no Nacionālās apvienības (NA) un Apvienotā saraksta (AS) šo sarunu boikotēja. AS pārstāvji Kariņa uzsāktās sarunas dēvē par cirku, savukārt opozīcija viņu un NA atteikšanos piedalīties diskusijās sauc par vājuma izpausmi un bailēm no konkurences, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.