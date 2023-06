Lūk, kas notiek tēva smadzenēs, kad pasaulē nāk meita

Kad filmu veidotāja Džeja Rozenblata meitai Ellai palika divi gadi, viņš sāka savdabīgu rituālu, katru gadu uzņemot video ar savu meitu, kurā uzdod viņai dažādus jautājumus. Kas tu gribi būt, kad izaugsi liela? Kādi ir tavi sapņi? Kas ir vara? No kā tu visvairāk baidies? Ik gadu Ella, atlaidusies dīvānā, sniedz jaunas un pārsteidzošas atbildes uz šiem jautājumiem. Varu viņa skaidro kā spēju darīt labu. Viņa vēlas būt inteliģenta. Kļūst par vegāni un iemācās zīmju valodu.

Dokumentālajā filmā “Kā nomērīt gadu?” (How Do You Measure a Year?), kas skatāma LMT Viedtelevīzijā, skatītāji var sekot Ellas pieaugšanai. Kad viņai paliek 15 gadi, viņa kļūst pieaugusi. Videokameras loma rituālā mainās, kad viņa sāk saprast tās spēku. Viņa kļūst pašpārliecinātāka un bieži uzstāj, ka grib uzdziedāt. Tomēr uzticība, kas valda tēva un meitas starpā, ir nemainīga.