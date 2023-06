Peskovs uzsver, ka Putins nav atstājis Maskavu

Viņš sestdien noliedza medijos un sociālajos tīklos izskanējušos pieņēmumus par prezidenta bēgšanu no Krievijas galvaspilsētas Maskavas.

Pēc vietnes "FlightRadar" datiem, Putina lidmašīna "Il-96" izlidojusi no Maskavas uz Sanktpēterburgu plkst. 141.6 pēc Maskavas laika, kas ir vienāds ar Latvijas laiku.

Tomēr, sasniedzot Tveras apgabalu, lidmašīna pazuda no izsekošanas sistēmas. Tveras apgabalā atrodas viena no Krievijas diktatora rezidencēm. Taču Peskovs paziņoja, ka Putins strādājot Kremlī un noraidīja pieņēmumus, ka viņš varētu būt aizlidojis no Maskavas.