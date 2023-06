Jūlijā tiks likvidēta "Latvijas pasta" nodaļa Krišjāņa Valdemāra ielā

Turpmāk Rīgas 13.pasta nodaļas teritorijas klienti sūtījumus varēs saņemt kādā no tuvākajiem "Latvijas pasta" pakomātiem, bet gadījumos, kad to izsniegšana pakomātos nebūs iespējama, sūtījumi tiks izsniegti Rīgas 1.pasta nodaļā Miera ielā. Rīgas 1.pasta nodaļa strādā katru darbdienu no plkst.8 līdz 19.