IZM: Finansējuma pārdale veselības aprūpei neietekmēs zinātnes nozari

Veselības ministrijas (VM) vajadzību finansēšanai IZM kopumā radusi 7 751 533 eiro. No tiem lielākā daļa resursa ietaupījuma jeb 5 213 282 eiro konstatēta budžeta apakšprogrammā "Valsts pētījumu programmas", tai skaitā 4 400 000 eiro no prioritārā pasākuma "Valsts pētījumu programmas īstenošana", jo lielāko daļu no kopējā šai prioritātei paredzētā finansējuma iecerēts apgūt šī gada otrajā pusē.