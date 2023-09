Pagrieziena punkts ⟩ "Es redzēšu savu sievu un bērnus!" Alvja stāsts. Par mata tiesu no nāves

Ik gadu palielinās to bērnu skaits, kas ceļu satiksmes negadījumos gūto traumu dēļ nonāk Bērnu slimnīcā. No šī gada sākuma līdz 20. jūlijam ceļu satiksmes negadījumos cietuši un Bērnu slimnīcā nonākuši 149 bērni. Pagājušajā gadā jūlija beigās šis skaitlis bija mazāks - 116. Tāpat pieaug bērnu skaits, kas guvuši traumas, pārvietojoties ar dažādiem mikromobilitātes rīkiem, bet šīs situācijas nav ceļu satiksmes negadījumi – lielākoties tie ir kritieni.

"Visvairāk traumu tiek gūtas, braucot ar velosipēdiem, – līdz šī gada jūlija beigām, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, bērnu skaits, kuri atzinuši, ka trauma gūta, krītot no velosipēda, ir audzis par 25%. Daudz traumu tiek gūtas, krītot no elektroskrejriteņiem, un no gada sākuma līdz šī gada 20. jūlijam 54 bērni, kas nonākuši Bērnu slimnīcā, atzinuši, ka trauma gūta saistībā ar to izmantošanu – gan krītot no braucamā, gan ciešot situācijās, kad kāds cits uzbrauc virsū. Pagājušajā gadā jūlija beigās saistībā ar elektroskrejriteņiem traumas guvuši bija 42 bērni. Taču skaitļi parāda tikai tendenci, mūs satrauc ikkatra bērna drošība un veselība, jo pēc kritiena var būt sekas gan uz visu vasaru – tā ir sabojāta –, gan smagākos gadījumos uz visu mūžu. Tāpēc ir kritiski svarīgi veicināt sabiedrības izpratni par traumām un to sekām, kas iestājas, ja netiek ievēroti drošības pamatprincipi satiksmē," stāsta Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe.