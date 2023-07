Cipule: Cilvēki pie ūdens gana bieži atpūšas pārgalvīgi

Kā ziņots, aizvadītā nedēļas nogale Latvijas ūdeņos bija traģiska - trīs dienu laikā noslīka septiņi cilvēki, tostarp Carnikavas pagastā jūrā noslīka trīs no četru cilvēku kompānijas. Kopumā šogad no ūdenstilpēm glābēji izcēluši jau 70 bojāgājušos, 26 no tiem peldsezonā, kas sākās maija vidū.