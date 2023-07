Eksperti komentē iespējamās provokācijas riskus Zaporižjas AES

Šobrīd grūti prognozēt, vai Krievija ir gatava izraisīt incidentu Zaporižjas atomelektrostacijā (AES), taču racionāli no tā nav redzamu ieguvumu Krievijai, komentē Rīgā izvietotā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Svukārt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs pauž, ka iespējamais apdraudējums no Zaporižjas atomelektrostacijā Latvijai ir niecīgs, jo tā atrodas vairāk nekā 1000 kilometru attālumā no Latvijas robežas un AES reaktori pašlaik nedarbojas.