Ziemeļkorejas satelīts nebija spējīgs veikt izlūkošanu no kosmosa, uzsver Seula

Ziemeļkoreja maija beigās mēģināja palaist savu pirmo militārās izlūkošanas satelītu, taču tā nesējraķete drīz pēc pacelšanās iegāzās ūdeņos pie Korejas pussalas rietumu piekrastes. Kā apgalvoja Ziemeļkoreja, satelītam bija jābūt daļai no kosmosā bāzētas izlūkošanas sistēmas, lai novērstu it kā pieaugošos drošības draudus no Dienvidkorejas un ASV puses.