Traks, nevis vājprātīgs. Kāpēc Teds Bandijs slepkavoja?

Ņujorkā uzaugusī Lūisa jau agri sāka interesēties par to, kas noteikta tipa cilvēkiem liek jau mazotnē kļūt ļauniem. Tas viņu noveda līdz centieniem saprast pat Hitleru. Viņa turpināja pētīt vardarbību un slepkavas, kas gaidīja nāvessodu, un atklāja, ka daudziem no viņiem bija smadzeņu darbības traucējumi, turklāt lielākā daļa no viņiem nāca no ārkārtīgi nelabvēlīgām un vardarbīgām ģimenēm.