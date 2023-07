Latvijā piedzīvots rekordliels sausums

Šajā periodā nokrišņu daudzums vietām valsts rietumu un centrālajā daļā nesasniedza pat piektdaļu no normas. Vismazāk nokrišņu bija Stendē, kur nolija tikai 23 milimetri nokrišņu jeb 15% no normas, bet visvairāk lija Alūksnē, kur bija 109 milimetri nokrišņu jeb 66% no normas.