Pūkainais kāpuriņš, kura dzēliens ir kā blieziens ar beisbola nūju

“Savādi, bet sāpes ir ārkārtīgi spēcīgas. Tās ir ilgstošas un, kā runā, mokošas. Cilvēki to apraksta kā pieskaršanos kvēlojošām oglēm vai traumu ar trulu priekšmetu, piemēram, beisbola nūju,” izdevumam “Live Science” stāstīja pētījuma galvenais autors Endrjū Valkers.

No šiem pūkainajiem kāpuriem vēlāk attīstās naktstauriņi, un to indīgie dzelkšņi kalpo kā aizsardzības mehānisms pret plēsējiem. Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “PNAS”, zinātnieki izanalizēja indi no naktstauriņu “Megalopyge opercularis” un “M. Crispata” kāpuriem. Abas naktstauriņu sugas ir izplatītas Ziemeļamerikā un Centrālamerikas daļās.