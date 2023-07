Vai ikdienā uzņemam pietiekamu magnija daudzumu?

Magnijs un B grupas vitamīni ir sinerģisks tandēms, kas viens otru papildina, jo abi iesaistās, gan enerģijas ražošanas, gan olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku vielmaiņas procesos, tāpēc ir svarīgi elementi sporta uzturā. Taču B vitamīni vienlaikus veicina normālu nervu sistēmas darbību un psiholoģiskās funkcijas, tāpēc nepieciešami ne tikai fiziskas, bet arī garīgas slodzes laikā. Lai arī katram no astoņiem B grupas vitamīniem ir sava svarīga nozīme organisma fizioloģisko funkciju nodrošināšanā, īpaši jāizceļ B12 vitamīns, kas netiek uzņemts pietiekami, ja cilvēks izvairās no dzīvnieku valsts produktiem uzturā. B12 vitamīna nepietiekamība var negatīvi ietekmēt nervu sistēmas un smadzeņu darbību, kā arī asinsradi. Tāpēc uzturzinātnieki rekomendē B12 vitamīna uzņemšanu uztura bagātinātāja veidā vegāniem un svaigēšanas piekritējiem, bet tiem, kuri ievēro fleksitāro diētu, rūpīgi pārdomāt produktu izvēli un nepieciešamības gadījumā papildināt to ar B12 preparātu.