Valainis: Līdzšinējās partiju sarunas ir nesušas pozitīvu lietu

Vaicāts, vai sagaida iespējamo jauno valdību tikai sarunas apmeklējošo partiju - "Jaunās vienotības" (JV), ZZS un "Progresīvie" - sastāvā, vai arī tajā būtu arī "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), Valainis norādīja, ka līdzšinējās partiju sarunas ir nesušas pozitīvu lietu - valdībā pārstāvētie politiskie konkurenti ir sakustējušies, "sākuši kaut ko darīt un strādāt".

Tāpēc būtu dīvaini, ja viņi negribētu turpināt to, kas ir labi iesākts, atzīmēja ZZS frakcijas vadītājs, ar to norādot uz AS un NA.