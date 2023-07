Kā parūpēties par intīmo kopšanu vasaras sezonā?

· meitenēm no 3 līdz 14 gadu vecumam ir zems estrogēna līmenis, tāpēc jāizvēlas līdzeklis ar neitrālu pH;

3. Ieteicams dot priekšroku dabiska materiāla apakšveļai. Vasaras sezonā ir īpaši svarīgi izvēlēties dabiska materiāla veļu, piemēram, kokvilnas apakšveļu, jo sintētiskie materiāli neļauj ādai elpot. Biksītēm jābūt atbilstoša izmēra, tās nedrīkst būt pārlieku ciešas, turklāt vēlams, lai to aizmugurējā daļa ir pietiekami plata, tādējādi izvairoties no berzes un kairinājuma, kas kaitē intīmās zonas veselībai.

4. Velciet piemērotu apģērbu. Lai izvairītos no svīšanas un nodrošinātu intīmajai zonai pietiekamu gaisa piekļuvi, vasaras sezonā īpaša vērība jāpievērš garderobei. Nebūtu ieteicams valkāt pārāk ciešu apģērbu, būtu jāizvēlas drēbes no dabiska materiāla. Atstājiet bikses un šortus vēsākām dienām, bet karstā laikā dodiet priekšroku svārkiem un kleitām. Tāpat nevajadzētu vilkt zeķubikses, to vietā labāk atstājot kājas basas vai izvēloties garās zeķes.