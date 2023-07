Kā pasargāt dekoratīvo kosmētiku no karstuma?

Lai gan noteikti ir nepieciešams ilgāks laiks un iedarbības apjoms, lai saule spētu iznīcināt kosmētikas produktu, stiprs siltums jeb karstums var nopietni to sabojāt.

Kā izrādās, pareiza kosmētikas uzglabāšana ir pilnībā atkarīga no paša produkta veida un tā sastāva.

Krēms un losjons var sabojāties pirms parastā derīguma termiņa beigām, ja produktu neuzglabājam par 10 grādiem vēsākā vietā, nekā ir mūsu istabas temperatūra. Neatstājiet losjonus un krēmus siltumā neatkarīgi no tā, cik skaistas pudeles! Lai krēmi un losjoni ilgāk kalpotu, ievietojiet bundžiņas un pudeles tumšos skapjos vannas istabā vai guļamistabas atvilktnēs. Turklāt lielāko daļu krēmu, serumu, losjonu drīkst glabāt arī ledusskapī. Izņemot no aukstās vides, tie būs īpaši patīkami un atsvaidzinoši karstā vasaras dienā. "Īpaši patīkams baudījums būs no ledusskapja izņemtais izsmidzināmais termālais ūdens, ko izsmidzināsi uz sejas un dekoltē," iesaka eksperte.